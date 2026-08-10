Mısırda 5 Milyon Ton Açık Bekleniyor - Son Dakika
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Mısırda 5 Milyon Ton Açık Bekleniyor

Mısırda 5 Milyon Ton Açık Bekleniyor
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, mısırda 5 milyon tonluk açığın fiyatları artıracağını duyurdu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 5 milyon tonluk ciddi bir mısır açığı olduğunu belirterek, "Mısır fiyatlarının yukarı yönlü bir ivme kazanacağı aşikardır" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl mısır piyasasında yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek üreticileri uyardı.

Doğan, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl havaların yağışlı seyretmesi nedeniyle ekimlerin kademeli olarak gerçekleştirilmesi, tarım sektöründe yeni bir dönemin sinyallerini veriyor. Sanayici ve tüccarların mısır alımlarının her zamankinden daha hareketli olmasının beklendiği bu sezonda, üreticilerimizin mısırı yüzde 14 nem oranına ulaşmadan erken biçmemesi ürün kalitesi ve kazanç açısından hayati önem taşımaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında, bu yılın çiftçilerimiz için bereketli ve kazançlı bir yıl olması beklenirken, piyasa dinamikleri ve arz-talep dengesi dikkat çekici verileri ortaya koyuyor."

"5 milyon tonluk ciddi bir mısır açığı"

Bu yıl beklenen mısır üretiminin 8,5 milyon ton civarındayken, yıllık mısır ihtiyacının 13 milyon tonun üzerinde oluğunu belirten Doğan, "Bu tablo, yaklaşık 5 milyon tonluk ciddi bir mısır açığımız olduğunu açıkça göstermektedir. Bu açığın temel sebebi, sanayicinin nişasta üretip ihracat gerçekleştirmesinden kaynaklanmakta olup, bu durum mısır ürünündeki talebin arzdan fazla olacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Üstelik önemli üretim merkezlerimizden Konya bölgesinde bu yıl yüzde otuz oranında rekolte düşüklüğü yaşanacağı öngörülmektedir" diye konuştu.

Bu kritik arz açığının normal şartlarda kapatıldığı kaynaklarda ise büyük engeller bulunduğunu kaydeden Doğan, bunları şöyle açıkladı:

"Ukrayna ve Rusya: Karadeniz'deki savaş ve gemilere düzenlenen saldırılar lojistik akışı durma noktasına getirmiştir.

Romanya: Nehirlerdeki su debisinin düşük olması, bu güzergahtan ürün gelmesini neredeyse imkansız hale getirmiştir.

Amerika Kıtası: Ülkelerin ürettiği mısırların GDO'lu olması ve ülkemiz mevzuatına uygunluk göstermemesi nedeniyle, bu açığın ithalat yoluyla kapatılması da mümkün görünmemektedir."

TMO politikası ve fiyat beklentileri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından her yıl bir alım fiyatı açıklandığını belirten Doğan, "Ancak mevcut arz açığı, bölgesel kayıplar ve lojistik zorluklar göz önüne alındığında, bu yıl TMO ya yüksek bir fiyat açıklamalı ya da hiç açıklamamalıdır. Bu yıl ayçiçeği piyasasında yaşanan örneklerde olduğu gibi, mısır fiyatlarının da yukarı yönlü bir ivme kazanacağı aşikardır. Bu durumun tüm piyasa aktörleri tarafından bilinmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısırda 5 Milyon Ton Açık Bekleniyor - Son Dakika

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