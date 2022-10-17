Mitsubishi Electric Europe ve Novali pil üretimi için teknoloji ortaklığı anlaşması imzaladı

Mitsubishi Electric Europe ile Belçika merkezli pil üreticisi Novali arasında teknoloji ortaklığı mutabakatı imzalandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa çapında birden fazla giga fabrika finanse etmek ve hayata geçirmek üzere kurulan Novali, üretime 2025 yılında başlamayı planlıyor.

Mitsubishi Electric, Asya'daki lityum hücre imalat endüstrisinde otomasyon çözümleri sağlama konusunda uzun süreli deneyime ve Avrupa'da köklü bir makine imalatçısı müşteri portföyüne sahip.

Avrupa'daki değer zincirinin sağlanması gerekliliğinden yola çıkarak Mitsubishi Electric ve Novali gigawatt saat (GWh) ölçeğinde komple hücre üretim hattı sunabilen yerel makine üreticileri ağı oluşturmayı hedefliyor.

Bu iş birliğinin odağında, şimdiye kadar sektör için bir zorluk olan israfı önlerken sınıfının en iyi pil hücrelerini oluşturmak yer alıyor.

Novali'nin temel hedefi karbondioksit açısından nötr bir pil üretimi sağlamak, enerji ve ham madde tüketimini azaltmak. Bu noktada yüksek düzeyde bir fabrika otomasyonuna ihtiyaç duyuluyor.

Hücre üretim prosesinde enerji verimliliğinden vazgeçmeden yüksek kalite standartları yakalamayı bugüne kadar kanıtlamış Mitsubishi Electric, otomasyon çözümleri ile bu alanda farkını ortaya koyarak ileri yönetim anlayışı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Europe EMEA Lityum Pil Endüstrisinden Sorumlu Direktörü Klaus Petersen, Avrupa'da üretilen yeni nesil pillere ilişkin değer zincirinin oluşturulmasını amaçladıklarını vurguladı.

Novali Kurucu Ortağı Thomas de Clippeleer, lityum pil hücresi üretimi, Avrupa için nispeten yeni bir alan olmasına rağmen hızlı bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Clippeleer, "İş ortaklarımızdan öğrendiğimiz ve yararlanabileceğimiz her türlü yenilik ise üretim başlangıcına daha hızlı ulaşmamıza yardımcı oluyor. Bir fabrikanın GWh kapasitesine yükseltmesi gerçekten iddialı bir hedef ancak Novali olarak bunu yerel değer zinciri yaratmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Tüm Avrupa elektrifikasyon girişimi bundan faydalanacağı için bu proje bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Novali Kurucu Ortağı Roald de Meyer ise Novali'nin yeni nesil pil teknolojisi üretimini büyütmek için bir platform sunduğunu açıkladı.

Meyer, şunları kaydetti:

"Bir yandan kendi alanlarında öncü teknoloji şirketleriyle ortaklık kurarken diğer yandan Mitsubishi Electric gibi otomotiv ve endüstriyel ortaklarla tedarik zincirini geliştirmek ve pil hücrelerini seri üretime geçirmek için birlikte çalışıyoruz. Dört jenerasyon pil hücresi üretmeyi planlıyoruz. Düşük maliyetli pazar segmenti için lityum demir fosfat (LiFePO) veya (LFP) hücreleri, yüksek voltajlı katotlara geçiş yapan son teknoloji nikel manganez kobalt (NMC) hücreleri ve orta pazar segmenti için silikon anotlar sunuyoruz. Pillerin yüksek hacimlerde piyasada bulunması gerektiği için hücre üretimine ve tedarik zincirine büyük bir yatırım gerekiyor.

Bunu başarmak için otomotiv şirketleriyle ortak girişimler kuran küresel yatırım fonları ve endüstriyel ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Üretim ekipmanı ve genel fabrika otomasyonu, tedarik zincirinde çok önemli bir unsur. Mitsubishi Electric, Asya'daki tüm yerleşik hücre ve ekipman üreticilerine otomasyon ürünleri sağlama konusunda onlarca yıllık deneyime sahip. Bu iş birliğiyle Avrupalı üreticilerin yerel ekosistemini oluşturmak için bu uzmanlıktan yararlanacağız."