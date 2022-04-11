Mitsubishi Electric'ten iki yeni insan makine arayüzü - Son Dakika
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Mitsubishi Electric'ten iki yeni insan makine arayüzü

11.04.2022 14:16
Mitsubishi Electric'ten iki yeni insan makine arayüzü

Mitsubishi Electric, GOT2000 Geniş Ekranlı Model serisine eklediği iki yeni insan makine arayüzünü (GOT) tanıttı.

Mitsubishi Electric, GOT2000 Geniş Ekranlı Model serisine eklediği iki yeni insan makine arayüzünü (GOT) tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, metalik gümüş (GT2512-WXTSD) ve siyah çerçeve (GT2512-WXTBD) renklerine ve dar kenarlara sahip yeni modeller; 12,1 inç geniş ekranlarıyla sektör profesyonellerinin fabrika, proses, sistem ve diğer otomasyon uygulamalarında daha fazla bilgiyi aynı anda görüntülemek için daha geniş boyutlu ekran ihtiyacını karşılıyor.

Tasarım ve teknolojide dünya çapında standartları ortaya koyan yeni geniş ekranlı insan makine arayüzleri (GOT), kullanıcı erişiminin kısıtlı olduğu durumlarda uzaktan bağlantı desteğine sahip olmalarıyla dikkati çekiyor. SoftGOT gibi uzaktan bağlantı özellikleri sayesinde yerel GOT ekranına erişim imkanı ve uzaktan bakım sağlarken operatörler de GOT Mobile kullanarak gerçek zamanlı verilere ulaşabiliyor.

YORUMLAR
500
Bin çalışan ve aileleri iftarda bir araya geldi Bin çalışan ve aileleri iftarda bir araya geldi

Amelia Hamlin, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric'ten iki yeni insan makine arayüzü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mitsubishi Electric'ten iki yeni insan makine arayüzü - Son Dakika
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