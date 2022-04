Mitsubishi Electric'ten iki yeni insan makine arayüzü - Son Dakika

Mitsubishi Electric, GOT2000 Geniş Ekranlı Model serisine eklediği iki yeni insan makine arayüzünü (GOT) tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, metalik gümüş (GT2512-WXTSD) ve siyah çerçeve (GT2512-WXTBD) renklerine ve dar kenarlara sahip yeni modeller; 12,1 inç geniş ekranlarıyla sektör profesyonellerinin fabrika, proses, sistem ve diğer otomasyon uygulamalarında daha fazla bilgiyi aynı anda görüntülemek için daha geniş boyutlu ekran ihtiyacını karşılıyor.

Tasarım ve teknolojide dünya çapında standartları ortaya koyan yeni geniş ekranlı insan makine arayüzleri (GOT), kullanıcı erişiminin kısıtlı olduğu durumlarda uzaktan bağlantı desteğine sahip olmalarıyla dikkati çekiyor. SoftGOT gibi uzaktan bağlantı özellikleri sayesinde yerel GOT ekranına erişim imkanı ve uzaktan bakım sağlarken operatörler de GOT Mobile kullanarak gerçek zamanlı verilere ulaşabiliyor.