MMO Samsun Şubesi, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal\'ı ziyaret etti

Ekonomi

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal'ı ziyaret ederek ilçede gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgilendirdi. Tekkeköy'de insan ve yük asansörlerinin periyodik kontrollerini kendilerinin yaptığını hatırlatan Gürkan, "İnsan ve yük asansörlerinin periyodik bakımları çok önemli" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Candal ile makamında bir araya gelen MMO üyeleri, Oda'nın ilçe genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Tekkeköy'de asansörlerin periyodik kontrollerinin Samsun MMO tarafından yapıldığı belirten Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Tekkeköy'de 95/16 AT Asansör Yönetmeliği uyarınca insan ve yük asansörlerinin düzenli periyodik kontrollerini akredite muayene kuruluşu olan odamız tarafından gerçekleştirilmektedir. MMO Samsun Şubesi ile Tekkeköy Belediyesi arasında yapılan anlaşma halen yürürlüktedir. Tekkeköy gibi özellikle sanayisi gelişmiş bir ilçede can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için insan ve yük asansörlerinin periyodik bakımları çok önemlidir. Asansör periyodik bakımları ayrıca güvenli ve modern bir kentsel altyapının oluşması için de şarttır. Bu konuda Tekkeköy Belediyesinin MMO'ya göstermiş olduğu ilgi ve güvene teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Candal da MMO yöneticilerine ziyaretleri ve yaptıkları bilgilendirme için teşekkür etti.

Ziyarete MMO Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ünsal Kıran, Çağla Gedik, Mustafa Pehlivan, Volkan Erdem Bahadır, Şube Danışma Kurulu Üyesi Ziya Kalafat ve Şube Müdürü Kadir Serkan Atılgan da katıldı. - SAMSUN