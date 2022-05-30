Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı

30.05.2022 10:18
Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı

Mobilya markası Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Mobilya markası Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Modalife'tan yapılan açıklamaya göre, zamansız kıvrımlı hatlı tasarımı, yalın ve sofistike çizgileri ile minimal bir tasarıma sahip olan TEDDY Midi koltuk takımı, yeni ürün gruplarından biri olurken, 3+3+1 takım olarak satışa sunuluyor.

Modern yalın çizgiler ve zarif tasarıma sahip olan ROMEO Midi koltuk takımı da 3+3+1 takım olarak satılıyor.

Deniz kabuğundan ilham alınarak tasarlanan İSTİRİDYE Midi koltuk takımı da 3+3+1 takım olarak sunuluyor.

3+3+1 takım olarak sunulan STELLA koltuk takımı, küçük yaşam alanlarında maksimum konfor sağlıyor. Takımın birçok renk seçeneği bulunuyor.

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan MEGAN köşe takımı ise 3 koltuk ve puf şeklinde ayrı ayrı veya köşe takımı olarak kullanılabiliyor. Mekanın şekline göre sağa ve sola göre konumlandırılabiliyor.

Yeni ürün gruplarından ASYA Genç Odası, gençlerin beğenileri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Renk konfigürasyonunda genel itibarıyla Atlantik çam renginin kullanıldığı, sonata siyah mermer desenli MDF (boyama ve şekil vermeye uygun, nemli mekanlara dayanıklı yoğunluklu sunta) uygulaması ile kombine edilen ASYA Genç Odası; gardırop, duvar rafı, çalışma masası, karyola, şifonyer, komodin ve kitaplıktan oluşuyor.

Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 140'tan fazla mağazası, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla yeni koleksiyonlarını ve diğer tüm ürünlerini cazip fiyat avantajları ve sektöründe ayrıştığı "1 günde teslim" özelliğiyle sunuyor.

YORUMLAR
500
'Kars mutfağı' görücüye çıktı 'Kars mutfağı' görücüye çıktı Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek?
14:58 Rezidansta işkence gören kadın eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:14:14. #1.11#
SON DAKİKA: Modalife, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement