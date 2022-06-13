Morgan Stanley Üst Yöneticisi, ABD'de resesyon olasılığının "yarı yarıya" olduğunu belirtti - Son Dakika
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Morgan Stanley Üst Yöneticisi, ABD'de resesyon olasılığının "yarı yarıya" olduğunu belirtti

13.06.2022 23:25
Morgan Stanley Üst Yöneticisi, ABD'de resesyon olasılığının "yarı yarıya" olduğunu belirtti

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin Üst Yöneticisi James Gorman, ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi.

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin Üst Yöneticisi James Gorman, ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Gorman, bankanın düzenlediği bir konferansta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinde resesyon endişelerine değinen Gorman, "Resesyona girmemiz mümkün. Açıkçası bu olasılık şimdi yüzde 50-50." ifadesini kullandı.

Gorman, ülke ekonomisinin bu aşamada derin veya uzun bir resesyona girme ihtimalinin ise olmadığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu aşağı çekebileceğine dair güveni olduğunu vurgulayan Gorman, sürecin "inişli-çıkışlı" olacağını dile getirdi.

Gorman, tüketici ve şirket bilançoları dahil olmak üzere ekonominin temellerinin iyi durumda olduğunu belirterek, yine de Fed'in faiz oranlarını yükseltmek için çok uzun süre beklediğini ve bunun da bir resesyon başlaması durumunda onlara daha az manevra alanı bıraktığını kaydetti.

ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve Fed'in agresif para politikası sıkılaşması, piyasalarda resesyon endişelerini artırmıştı.

Ülkenin bir diğer önde gelen bankası JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon da daha önce yaptığı bir konuşmada, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir "kasırgaya" hazırlanmaları konusunda uyarmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Morgan Stanley Üst Yöneticisi, ABD'de resesyon olasılığının 'yarı yarıya' olduğunu belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Morgan Stanley Üst Yöneticisi, ABD'de resesyon olasılığının "yarı yarıya" olduğunu belirtti - Son Dakika
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