Moskova Borsası Faiz Beklentisiyle Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Moskova Borsası Faiz Beklentisiyle Yükseldi

Moskova Borsası, Merkez Bankası'nın faizi artırmamasının ardından yüzde 6,21 değer kazandı.

20.12.2024 14:46
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Moskova Borsası, Rusya Merkez Bankasının politika faizi oranını beklentilerin aksine artırmaması nedeniyle yüzde 6,21 değer kazandı.

Rusya ile Batılı ülkeler arasında devam eden gerginlik ve yaptırımlar yüzünden Moskova Borsası, son dönemde düşüş eğilimine girdi.

Rusya Merkez Bankasının bugün gerçekleştirdiği toplantıda analistler 200 baz puan artış beklerken politika faizi oranının sabit bırakılması, Moskova Borsasının değer kazanmasını sağladı.

Moskova Borsası, TSİ 14.00 itibarıyla yüzde 6,21 değer kazanarak 2.567 puana, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 6,21 artarak 782 puana çıktı.

Ruble ise dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybetti, dolar/ruble paritesi 104,83 seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın bugün düzenleyeceği toplantıda yeniden faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası Faiz Beklentisiyle Yükseldi - Son Dakika

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