Motorin Fiyatlarına 1,17 TL İndirim Bekleniyor

Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira 17 kuruş indirim yapılacağı bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 42,15 liradan 40,98 liraya, Ankara'da 43,03 liradan 41,86 liraya, İzmir'de ise 43,31 liradan 42,14 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL