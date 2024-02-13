Motorin Fiyatlarına 2,56 Lira Zam Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Motorin Fiyatlarına 2,56 Lira Zam Geldi

Motorin Fiyatlarına 2,56 Lira Zam Geldi

Motorinin litre fiyatına 2,56 lira zam gelerek 45 lirayı aştı. Zam sonrası İstanbul'da ortalama fiyat 44,35 lira, Ankara'da 45,13 lira ve İzmir'de 45,35 lira oldu.

13.02.2024 09:50
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Motorinin litre fiyatına 2,56 lira zam geldi. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aştı.

Motorinin litre fiyatına gelen 2,56 lira zam sonrası 45 lirayı aştı. Böylece motorinin litre fiyatı rekor seviyeye ulaştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Motorin Fiyatlarına 2,56 Lira Zam Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorin Fiyatlarına 2,56 Lira Zam Geldi - Son Dakika
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