Motorine bir indirim daha! Dün fiyatı düşmüştü bugün benzinle arasındaki fark 2,5 lira oldu - Son Dakika
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Motorine bir indirim daha! Dün fiyatı düşmüştü bugün benzinle arasındaki fark 2,5 lira oldu

05.05.2023 00:38

Dün fiyatı 1 lira 30 kuruş düşen motorine bugün bir indirim daha geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 49 kuruş düştü. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 17 lira seviyelerine gerilerken, benzinle aradaki fark 2,5 liraya çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorine dün gelen indirimin ardından bugün bir kez daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 49 kuruş düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 17 lira 97 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 43 kuruşa geriledi.

İNDİRİMLER ÜST ÜSTE GELDİ

Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Dün de motorin 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine bir indirim daha! Dün fiyatı düşmüştü bugün benzinle arasındaki fark 2,5 lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine bir indirim daha! Dün fiyatı düşmüştü bugün benzinle arasındaki fark 2,5 lira oldu - Son Dakika
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