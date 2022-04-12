Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi! - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 98 dolara kadar düştü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi.

MOTORİN FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 21,24 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan, dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.