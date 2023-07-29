Motorine bir zam daha geliyor - Son Dakika
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Motorine bir zam daha geliyor

29.07.2023 09:20

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün 1 lira 45 kuruş zam gelen motorine bir zam daha göründü. 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litresinin 1 lira 7 kuruş artması bekleniyor.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, çarşamba günü ise oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi bir kez daha motorine zam geliyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litresinin 1 lira 7 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin fiyatı İstanbul'da 36 lira 47 kuruşa, Ankara'da 36 lira 96 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 13 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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