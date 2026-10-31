MT Portföy Sekizinci Serbest Fon yüzde 99,19 düşüşle en çok kaybettiren fon oldu

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 99,19 düşüşle MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,61 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,000001 -99,19 BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 0,012432 -97,13 BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON 0,000085 -96,74 HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,009187 -95,76 HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU 0,618304 -75,02 HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON 1,166713 -72,96 HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON 0,65861 -55,13 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 0,079822 -42,90 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1139,97831 -39,22 PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,693452 -34,46 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,014107 -3,61 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,175864 -3,54 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,410167 -3,22 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017399 -3,06 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011945 -2,71 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,217349 -2,60 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BIST30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,007616 -2,50 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,045584 -2,38 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,117981 -2,30 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,009441 -2,29 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA