MTA, Gaziköy\'deki jeotermal alanı ihale edecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 1 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek.
MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Gaziköy'de "48. Etap" olarak adlandırılan bir ruhsatlı jeotermal alanın kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.
Muhammen bedeli 21 milyon 518 bin lira, geçici teminat bedeli ise 645 bin 540 lira olan sahanın ihalesi, 17 Nisan Çarşamba günü saat 14.30'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
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