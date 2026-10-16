MTB Başkanı Özcan, kuru kayısı ihracat gelirinin 46 milyon doları aştığını açıkladı - Son Dakika
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MTB Başkanı Özcan, kuru kayısı ihracat gelirinin 46 milyon doları aştığını açıkladı

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MTB Başkanı Özcan, kuru kayısı ihracat gelirinin 46 milyon doları aştığını açıkladı
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2026 kuru kayısı sezonunda Ağustos ve Eylül aylarında toplam 10 bin 300 ton ihracat yapıldığını, gelirin 46 milyon doları aştığını belirtti. Özcan, Ekim ayındaki ihracatın Eylül rakamlarını geride bırakmasını beklediklerini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2026 kuru kayısı sezonunda Ağustos ve Eylül aylarında toplam 10 bin 300 ton ihracat gerçekleştirildiğini ve 46 milyon doların üzerinde gelir elde edildiğini belirterek, Ekim ayında ihracatın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Malatya ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından kuru kayısıda 2026 yılı yeni sezon ihracat rakamları belli oldu. 1 Ağustos itibarıyla başlayan sezonda Ağustos ayında 3 bin 500 ton, Eylül ayında ise 6 bin 800 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sezonun başlangıcında iklim şartları nedeniyle yaşanan gecikmelerin ve kükürt kalıntıları konusundaki hassas çalışmaların ihracat sürecini etkilediğini belirtti. Özcan, Ağustos ayında gerçekleştirilen yaklaşık 3 bin 500 ton ihracattan 25 milyon doların üzerinde gelir elde edildiğini kaydetti.

"Toplam gelirimiz 46 milyon doların üzerine çıktı"

Eylül ayında ihracatın hız kazandığını ifade eden Özcan, "Ağustos ayındaki 3 bin 500 tonluk miktar ile Eylül ayındaki 6 bin 800 tonu birleştirdiğimizde toplam gelirimiz 46 milyon doların üzerine çıktı. Bu rakamlar, birim fiyatlarımızın ve ihracat ortalamalarımızın ciddi anlamda iyileştiğini gösteriyor" dedi

Ekim ayında ihracatın artması bekleniyor

Ekim ayının ilk 10 günündeki ihracat hareketliliğinin olumlu olduğunu ifade eden Özcan, bu ay gerçekleştirilecek ihracatın Eylül ayı rakamlarını geride bırakmasını beklediklerini söyledi. Özcan, kuru kayısının tüketiciye hızlı ve kaliteli şekilde ulaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

2025'teki kayıpların ardından yeni sezon beklentisi

2025 yılında yaşanan rekolte kayıplarının sektörü olumsuz etkilediğini hatırlatan Özcan, önceki yıldan kalan ürünlerle ihracatın sürdürülmeye çalışıldığını belirtti. Hem ekonomik hem de rekolte bakımından ciddi kayıplar yaşandığını kaydeden Özcan, 2026 yılı mahsulüyle birlikte Ekim, Kasım ve Aralık aylarının güçlü ihracat rakamlarıyla tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
Ramazan ÖzcanİhracatEkonomiAğustosEylülSon Dakika

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