MTSO Başkan adayı Baştürk'ten esnaf ziyareti - Son Dakika
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MTSO Başkan adayı Baştürk'ten esnaf ziyareti

04.09.2022 14:43
MTSO Başkan adayı Baştürk'ten esnaf ziyareti

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Özsan Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Özsan Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak seçimlerinde başkan adayı işadamı Akif Baştürk, seçim çalışmalarına hız verdi. Baştürk, Özsan Sanayi Sitesi ve İnönü Caddesindeki esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu. "Esnafımızla el ele başarıya ulaşacağız" diyen MTSO Başkan Adayı Baştürk, "Esnafımızı geziyoruz onlarla hasbihal ederek sorunlarını dinliyoruz. Çözüm içinde var gücümüzle çalışacağımızı buradan söylemek istiyorum" dedi. Baştürk, "Esnafın dertlerine ve Malatya'mızın gelişimine önem veriyoruz. Gittiğimiz her yerde çok güzel karşılandık ve tüm esnaflarımız sıcakkanlılıkla tüm misafirperverliklerini gösteriyorlar. İnşallah onlarla el ele vererek başarıya ulaşacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretlerinde Baştürk'ü sıcakkanlılıkla karşılayan esnaflarda başarılar dileyerek, seçimlerin Malatya İş dünyası için hayırlara vesile olmasını dilediler. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Akif Baştürk, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkan adayı Baştürk'ten esnaf ziyareti - Son Dakika

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