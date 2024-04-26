MTSO Başkanı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Başkanı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu değerlendirdi

MTSO Başkanı Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin borcunu değerlendirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin açıklanan borcunu eleştirdi ve devletin savcılarını göreve çağırdı.

26.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:11
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son günlerde Malatya'nın ana gündemi haline gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin borcu hakkında değerlendirme yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin açıklanan 17 Milyar TL borcunun ülke gündemine gelmesini üzülerek takip ettiklerini belirten MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bu şehri algılarla, usulsüzlükler yönettiklerini aylardır yüksek sesle dile getiriyoruz. Biz bunları dile getirirken aslında bugün olabilecekleri önceden gördüğümüzü ifade etmeye çalıştık. Tüyü bitmemiş yetimin dahi hakkının olduğu makamı kişisel rantları için kullananların Malatya'mızı borç batağına sürüklediği görev süreleri araştırılmalıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak devletimizin savcılarını göreve çağırıyoruz. Müfettişleri göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sessiz kalmamızı kimse beklemesin"

"Malatya menfaatine olan her konuda eksik gedik ne varsa dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz" diyen Başkan Sadıkoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yayınladığı bir video ile milletin gözüne baka baka yine yalanlar söyleyerek kendini aklamaya çalışanlar, bu şehre hesap vermek zorundalar. Depremden sonra su parası almadık, otobüs parası almadık, marketlerden ücretsiz mal dağıttık demek tam anlamıyla komedidir. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Belediyenin birçok yatırımının düşük rakamlarla ihale edilerek aslında arka planda farklı amaçlar güdüldüğünü anlamamak zor değil. Seçim öncesi 300'ün üzerinde fütursuzca personel alınması bu şehre ihanettir. Ortada açık bir şekilde kamu malını zarara uğratmak var. Malatya'nın en büyük STK'sı olarak sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Malatya menfaatini gözetiyoruz. Malatya menfaatine olan her konuda eksik gedik ne varsa dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Savcıları ve müfettişleri göreve çağırdığımızı bir kez daha yineliyor, takipçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu değerlendirdi - Son Dakika

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