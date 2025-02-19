Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Fitch Ratings'ten 11. Kez 'AAA' Notu - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Fitch Ratings'ten 11. Kez 'AAA' Notu

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne Fitch Ratings\'ten 11. Kez \'AAA\' Notu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten 14 Şubat 2025'te açıklanan raporla 11'inci defa en yüksek 'AAA' notunu aldı ve bağımsız finansal kredi profili ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

19.02.2025 16:03  Güncelleme: 16:07
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 14 Şubat 2025'de yayımlanan raporunda 11'inci defa en yüksek not olan 'AAA' aldı. Ayrıca bir diğer değerlendirme unsuru sonucunda 'bbb(+)' seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu Şubat ayında da tekrar en yüksek seviye olan 'AAA' olarak açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan 11 değerlendirmede de 'AAA' notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı. Ulusal ölçekteki uzun vadeli kredi notu alanında en yüksek derece olan 'AAA' notu Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Harcamaların sürdürülebilirliği ve ayarlanabilirliği ile borç ve likidite sağlamlığı gibi ölçütlerde gösterilen başarı Muğla Büyükşehir Belediyesi kredibilitesi en yüksek kurumlar arasındaki yerini korumasını sağladı.

Fitch Ratings'in Kurumu tek başına değerlendirdiği bağımsız finansal değerlendirmede de 'bbb(+)' seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Şubat ayında açıklanan raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 11.kez en yüksek not olan AAA aldığını söyledi ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları, projeleri ve hedefleri ile sadece Muğla'ya değil uluslararası kuruluşlara da güven verdiğini belirtti.

Başkan Aras; "Belediyemizin mali disiplin ve şeffaf yönetim anlayışı, Fitch Ratings'ten 11'inci kez AAA kredi derecelendirmesi ile tescillendi. Bu başarı, güçlü ekonomik yapımızın ve sürdürülebilir finans yönetimimizin en somut göstergelerinden biridir. Kaynaklarımızı doğru planlayarak, yatırımlarımızı halkımızın önceliklerine göre şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu prestijli derecelendirme, uluslararası arenada güvenilirliğimizi artırırken, kentimiz için daha büyük projeleri hayata geçirmemiz adına da önemli fırsatlar sunuyor. Muğla'mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Fitch Ratings'ten 11. Kez 'AAA' Notu - Son Dakika

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