Muğla Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere 1 TL Uygulamasını Genişletiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere 1 TL Uygulamasını Genişletiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere 1 TL Uygulamasını Genişletiyor

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Ahmet Aras öğrenciler için başlayan 1 TL uygulama sefer ağının genişletileceğini ve ilk UKOME'de merkezden Kötekli'ye giden hatlarında bu kapsama dahil edileceğinin müjdesini verdi. Ayrıca, yeni daire başkanlıkları kuruldu.

10.05.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Ahmet Aras öğrenciler için başlayan 1 TL uygulama sefer ağının genişletileceğini ve ilk UKOME'de merkezden Kötekli'ye giden hatlarında bu kapsama dahil edileceğinin müjdesini verdi.

Yeni daire başkanlıkları kuruldu

Muğla Büyükşehir Belediye meclisinde yeni kurulan daire başkanlıkları açıklandı. Büyükşehir bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri, Dış İlişkiler, 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü bölge daire başkanlıkları kuruldu.

Başkan Aras'tan öğrencilere müjde

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras basın toplantısında ayrıca öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Başkan Aras "Öğrencilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için il içerisinde kampüs, Yeniköy, Kötekli, Yurtlar yine merkez güzergahlarda öğrencilerimize taşıma ücretini 1 TL olarak belirledik. Öğrencilerimiz merkezde bu hizmetlerden yararlanacak. Diğer ilçelerde yaşayan tüm öğrencilerimiz için de aynı çalışmayı sürdürüyoruz. Onu da hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Daire başkanlıklarının amaçları hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'mız yoktu. Kadınların temsiliyeti ve adil politikalar için bu daireye ihtiyacımız vardı. Muğla turizm potansiyeli yüksek, uluslararası camia ile iç içe olan bir kent. Bu yüzden bir Dış işleri dairesi başkanlığının olması gerektiğine inanıyoruz. Dünya kenti Muğla iddiamız var. Turizm potansiyelimizin arttırılması için uluslararası çalışmalarımız olacak. Özellikle MUSKİ'nin yapacağı yatırımların büyük bir bölümünü dış kaynaklardan sağlamayı düşünüyoruz. Tüm bunların yönetilmesi, ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurduk" dedi. Başkan Aras, ilçelerde hizmetlerin daha hızlı ve verimli olması için 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü daire başkanlıkları kurulduğunu açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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