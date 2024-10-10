Muğla'da Acele Kamulaştırma Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Acele Kamulaştırma Kararı

Muğla'da enerji projeleri için acele kamulaştırma yapılacak, petrol arama ruhsatları verildi.

10.10.2024 09:16
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Muğla'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV Muğla Güney- Dalaman Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlar mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinde ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçeleri ile Adana'nın Ceyhan ilçesindeki beş ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'ın Erzin ve Dörtyol, Adana'nın Ceyhan ilçelerindeki toplam 5 bin 744 hektarlık saha ve Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçelerindeki 4 bin 174 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Acele Kamulaştırma Kararı - Son Dakika

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