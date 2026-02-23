Muğla'da Uluslararası Arıcılık Kongresi - Son Dakika
Muğla'da Uluslararası Arıcılık Kongresi

23.02.2026 17:50
19-22 Kasım'da Muğla'da düzenlenecek kongrede çam balı ve arıcılık sektörü ele alınacak.

Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 19-22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nde (MAYBİR) düzenlenen toplantıda MAYBİR Başkanı Yılmaz Kaya, dünya çam balı üretiminin merkezi konumundaki Muğla'da düzenlenecek kongrenin 19-22 Kasım'da Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de yapılacağını, 2008 yılından bu yana düzenlenen kongrenin arıcılık sektörünün önemli buluşmalarından biri olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaya, birlik tarafından organize edilen kongrenin Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliğiyle gerçekleştirileceğini, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Apimondia'nın da destek vereceğini ifade etti.

MAYBİR Onursal Başkanı Ziya Şahin ise dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının Türkiye'de, bunun yüzde 70'lik kısmının da Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Kongre ile çam balının uluslararası tanınırlığının artırılması ve sektörün rekabet gücünün geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Şahin, kongrede Türkiye ve dünya arı ve bal üreticilerinin biraraya gelerek ortak çalışmalara imza atacağını kaydetti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı ise kongre kapsamında akademik bildiriler, teknik oturumlar, paneller ve çalıştaylar düzenleneceğini, bu kapsamda arı sağlığı, sürdürülebilir üretim, iklim değişikliğinin etkileri, arı ürünlerinde kalite, pazarlama ve markalaşma gibi konuların ele alınacağını belirtti.

Avcı, "Üretici konuşuyor" ve "Sektör konuşuyor" başlıklı panellerde sahadaki deneyimlerin paylaşılması planlanırken, ormancılık çalıştayında çam balı üretiminin ekosistem temelli sürdürülebilirliğinin değerlendirileceğini dile getirdi.

Kongre kapsamında ayrıca yarışmalar ve Türkiye Arıcılık Ödülleri düzenlenerek sektördeki yenilikçi çalışmalar teşvik edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Muğla, Çevre, Son Dakika

