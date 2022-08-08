Datça'da badem hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'da badem hasadına başlandı

08.08.2022 11:47
Datça'da badem hasadına başlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, hasadına başlanan süt ve nurlu bademin kilogramı 180 ile 250 lira arasında satılıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, hasadına başlanan süt ve nurlu bademin kilogramı 180 ile 250 lira arasında satılıyor.

İlçede, temmuz ortalarında süt badem ile başlayan sırasıyla kaba badem ve ak badem ile devam eden hasat, nurlu badem ile sona erecek.

Badem yetiştiriciliği yapan Ferhat Yılmaz (55), hasat döneminde sabah başladıkları badem toplama işini öğlene kadar sürdürdüklerini daha sonra da akşama kadar evde topladıkları ürünün kabuğunu soyduklarını anlattı.

Cumalı Mahallesi'nde 40 yaşındaki Dilek Muslu ise bademlerin kabuğunu soyduktan sonra serip kurutma işlemini yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirtti.

Üretici Osman Köse de bu yılki mahsulden memnun olduklarını kaydetti.

Badem hasadı yapanları ziyaret eden AK Parti İl Meclis Üyesi Haluk Laçin, badem hasadının zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Dünyanın en lezzetli bademinin Datça'da üretildiğini ifade eden Laçin, "Çiftçilerimiz yıllık 1500 ton çağladan mahsul alıyor, 500 ton da badem çeşitlerimizden alıyor. Datça genelinde 15 bin dekar badem ağacı bulunuyor. Üreticimiz, 40 derecenin üzerinde sıcaklıkta hasat için mücadele ediyor." dedi.

YORUMLAR
500
Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı Vali Tavlı Cemevinde Oruç açma programına katıldı Vali Tavlı Cemevinde Oruç açma programına katıldı Muğla'da 3 minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da 3 minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Ferhat Yılmaz, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Datça'da badem hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
12:15 Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Datça'da badem hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement