Muğla, Şubat Ayında Su Ürünleri İhracatıyla Türkiye'ye 90 Milyon Dolarlık Katkı Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla, Şubat Ayında Su Ürünleri İhracatıyla Türkiye'ye 90 Milyon Dolarlık Katkı Sağladı

Muğla, Şubat Ayında Su Ürünleri İhracatıyla Türkiye\'ye 90 Milyon Dolarlık Katkı Sağladı

Ege İhracatçılar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Muğla Şubat ayında 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin ihracat rekortmeni oldu. Su ürünleri sektörü, Muğla'nın ihracatını domine ederek yüzde 55'lik bir artışla 65,8 milyon dolara çıktı ve Muğla ihracatındaki payını yüzde 73'e yükseltti.

05.03.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege İhracatçılar Birliği Şubat ayı rakamlarını açıkladı. Şubat ayında Ege İhracatçılar Birliği 1 milyar 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Muğla 90 milyon dolarlık ihracat ile katkı sundu.

Türkiye'nin ve Muğla'nın ihracat rekortmeni sektörü Su Ürünleri sektörü Şubat ayı ihracatında ilk sırada yer aldı. Muğla, 2024 yılı Şubat ayında 90 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Ege Bölgesi illeri arasında da dördüncü sıraya yükseldi.

Muğla'nın ihracatını domine eden su ürünleri sektörü ihracatını yüzde 55'lik artışla 42 milyon dolardan 65,8 milyon dolara çıkardı ve Muğla ihracatındaki payını yüzde 61'den yüzde 73'e çıkardı. Muğla'da ihracatında madencilik sektörü 9,5 milyon dolar, yaş meyve sebze sektörü 3,6 milyon dolar ihracat yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla, Şubat Ayında Su Ürünleri İhracatıyla Türkiye'ye 90 Milyon Dolarlık Katkı Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
15:06 Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı var Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı var
14:56 Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk’a 128 milyon dolarlık dava açtı Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:03:26. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla, Şubat Ayında Su Ürünleri İhracatıyla Türkiye'ye 90 Milyon Dolarlık Katkı Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement