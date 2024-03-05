Ege İhracatçılar Birliği Şubat ayı rakamlarını açıkladı. Şubat ayında Ege İhracatçılar Birliği 1 milyar 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Muğla 90 milyon dolarlık ihracat ile katkı sundu.
Türkiye'nin ve Muğla'nın ihracat rekortmeni sektörü Su Ürünleri sektörü Şubat ayı ihracatında ilk sırada yer aldı. Muğla, 2024 yılı Şubat ayında 90 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Ege Bölgesi illeri arasında da dördüncü sıraya yükseldi.
Muğla'nın ihracatını domine eden su ürünleri sektörü ihracatını yüzde 55'lik artışla 42 milyon dolardan 65,8 milyon dolara çıkardı ve Muğla ihracatındaki payını yüzde 61'den yüzde 73'e çıkardı. Muğla'da ihracatında madencilik sektörü 9,5 milyon dolar, yaş meyve sebze sektörü 3,6 milyon dolar ihracat yaptı. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Muğla, Şubat Ayında Su Ürünleri İhracatıyla Türkiye'ye 90 Milyon Dolarlık Katkı Sağladı - Son Dakika
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye şirket işçilerinin maaş ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. İşçilerin maaşlarında yüzde 85 oranında artış sağlandı ve özlük hakları da iyileştirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli aylıklarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Belediye Başkan adayı Remzi Sağlam ile esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ayrıca Amasya'da İYİ Parti'nin astığı afişlerin AK Parti tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi ve emeklilere yönelik taleplerini dile getirdi.
Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.
Altın fiyatları, jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimi beklentisiyle 2 bin 130 dolara yükselerek tarihi zirveye ulaştı. Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'da gerilimler, jeopolitik riskler, hisse piyasalarında geri çekilme ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim beklentisi etkisiyle gerçekleşti. Bu yükseliş dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada da rekor seviyelere ulaştı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve geldiği ilk günden bu yana adaletli bir kent inşa ettiğini ve kimsenin ekmeği ile oynamadığını söyledi. Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Bozdoğan, Ramazan ayında ekmeği 1 liradan vermeye devam edeceklerini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Karaçulha Toptancı Hali içinde üreticilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için kurulan ürün pazarlama alanı ve üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi açılışı yapıldı.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisini aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tıra el konuldu. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurt dışından getirdikleri ve toplam değeri 4 milyon TL olan tırların şase numaralarını değiştirerek satmaya çalışan şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon TL olan 3 adet tır bulundu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki emeklilere bayramlarda 2 bin lira ikramiye desteği verecek. Belediye Başkanı İsmail Say, ekonomik yükleri hafifletmek amacıyla emeklilere ikramiye desteği sunacaklarını belirtti. Projelerinin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurgulayan Say, desteklerinin miktarından ziyade vatandaşların gönüllerine dokunabilmek olduğunu ifade etti.
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