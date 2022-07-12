Muğla'yı en çok İngilizler tercih ediyor - Son Dakika
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Muğla'yı en çok İngilizler tercih ediyor

12.07.2022 11:05

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da bu yılın 6 aylık döneminde tatil yapan yabancı turistlerin yarısından fazlasını İngilizler oluşturdu.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da bu yılın 6 aylık döneminde tatil yapan yabancı turistlerin yarısından fazlasını İngilizler oluşturdu.

Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkati çeken 340 bin yatak kapasiteli Muğla, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü destinasyonlara sahip bölgeyi tercih eden turistler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alıyor. Muğla'ya gelen iki turistten birini İngilizler oluştururken, bu ana pazardan gelen kişi sayısının gelecek aylarda katlanarak artması bekleniyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirten Bingöl, "1 Ocak-30 Haziran döneminde kente gelen turist sayısı 887 bin 660'a ulaştı. Bunun 453 bin 863'ünü İngilizler oluşturdu. İngiltere Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist 73 bin 950 kişiyle Rusya, 65 bin 92 kişiyle Almanya, 55 bin 255 kişiyle Polonya, 31 bin 326 kişiyle Hollanda ve 208 bin 264 kişiyle diğer ülkelerden gelen turistlerden oluşuyor." dedi.

Bingöl, yabancı turist sayısındaki artışın gelecek aylarda devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Dalaman'dan 1 milyon 250 bin İngiliz'in gelmesi bekleniyor"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ise yaklaşık 20 yıldır bölgeyi en çok İngiliz turistlerin tercih ettiğini vurguladı.

Bu ilgiden dolayı zamanla, bölgedeki konaklama tesisleri, restoranlar ile eğlence mekanlarının İngiliz misafirlerin beğenisine uygun şekil aldığını aktaran Uysal, şöyle devam etti:

"Bölgemizdeki yamaç paraşütü, dalış, cip safari gibi etkinlikler İngiliz turistler tarafından çok beğeniliyor ve ilgi görüyor. Geçmiş yıllarda daha fazla İngiliz misafir ağırlamıştık. 2020 ve 2021 yıllarında da rekor seviyede İngiliz turist beklentimiz vardı. Salgın dönemindeki kısıtlama ve uçuş yasakları nedeniyle istediğimiz sayılara ulaşamadık. Dalaman Havalimanı'nda bu yıl için 1 milyon 350 bin koltuk planlandı. Hedeflenen sayılara ulaşabilirsek bölgemiz İngiliz misafirler açısından rekor seviyeye ulaşacak."

Uysal, bu sezon herhangi bir sıkıntı olmazsa sadece Dalaman Havalimanı'ndan 1 milyon 250 bin İngiliz yolcunun gelmesini beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'yı en çok İngilizler tercih ediyor - Son Dakika

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