Multinet Up, finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri seçildi - Son Dakika
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Multinet Up, finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri seçildi

31.03.2022 16:16
Multinet Up, finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri seçildi

Multinet Up, çalışan deneyimini ve insan odaklı iş yeri kültürünü temel alan Happy Place to Work araştırmasında 89 puanla birinci olarak finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri unvanını aldı.

Multinet Up, çalışan deneyimini ve insan odaklı iş yeri kültürünü temel alan Happy Place to Work araştırmasında 89 puanla birinci olarak finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri unvanını aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, 100 farklı sektördeki 100 ve daha fazla çalışana sahip olan şirketin katılımıyla gerçekleştirilen Happy Place to Work'ün yürüttüğü araştırmada Wellbeing Index'ten 91, HR Audit'ten 88 olmak üzere ortalama 89 puan alarak 3 Yıldız Happy Place to Work- Mutlu İş Yeri sertifikası almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül, Multinet Up'ta çevik yönetim modelini tüm şirkete yayarak çalışanlarının otonom çalışmasını desteklediklerini belirtti.

Yüngül, şunları kaydetti:

"Organizasyondaki tüm yeteneklerin aktif olarak katılım gösterdiği, tutkulu, çevik, kendi kendine çalışabilen, inisiyatif alabilen ekiplerle çalışıyoruz. Bağlılığı yüksek çalışanlarımızın oranı yüzde 84, aktivist olarak tanımlanan çalışan oranımız ise yüzde 42. Çalışanlarımız, inisiyatif alabilmekten, rahat çalışma ortamından ve esneklikten motive oluyorlar. İyi ki bu yapılanmayı ve kültür dönüşümünü zamanında başarmışız.

Pandemi sürecinde proaktif düşünen ve davranan çevik takımlarla çalışmanın, sürece uyum sağlamada ne kadar önemli bir faktör olduğunu gördük. Birkaç ay önce yaptığımız bir anketin sonuçlarına göre çalışanlarımızın yüzde 95'i bu çalışmalardan memnun. Çalışanlarımızın takım içi memnuniyetini ölçen bir diğer ankette ise çalışanlarımızın yüzde 97'si takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan memnun olduğunu ifade ediyor.

Çalışma hayatının pandemi sonrası süreçte geçirdiği dönüşümü de göz önünde bulundurarak bu oranların ifade ettiği başarının çok değerli olduğunu düşüyoruz. Multinet Up'ta en önemli paydaşımızı, çalışanımızı mutlu ettiğimizi görmek en büyük motivasyon kaynağımız. Şirket çalışanlarının değerlendirmesine ilaveten bağımsız bir bilim kurulunun değerlendirmesinin baz alındığı Happy Place to Work araştırmasında sektörümüzdeki en yüksek skoru almış olmamız da bizi ayrıca gururlandırdı."

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Yeşilyurt, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Multinet Up, finansal hizmetler sektörünün en mutlu iş yeri seçildi - Son Dakika


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