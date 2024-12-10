Muratpaşa Belediyesi, Ekonomik Kriz Ortamında Gıda Dayanışmasını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muratpaşa Belediyesi, Ekonomik Kriz Ortamında Gıda Dayanışmasını Sürdürüyor

Muratpaşa Belediyesi, Ekonomik Kriz Ortamında Gıda Dayanışmasını Sürdürüyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aşevi ziyaretinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram ederek gıda dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Ekonomik kriz nedeniyle artan beslenme sorunlarına karşı sosyal yardımların devam edeceğini belirtti.

10.12.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin aşevini ziyaret ederek Muratpaşalı komşularına sofrada eşlik etti. Başkan Uysal, ziyaret sırasında yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek, "Varlığı ve yokluğu paylaşmak anlamında, sosyal dosyası olan komşularımızla gıda dayanışması içindeyiz. Bu dayanışmayı sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Aşevi, sosyal dosyası bulunan 2 bin 500 kent sakinine her gün sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahipleri aşevinde oluşturulan yemek yeme alanlarında yemeklerini yiyebilirken tercihe göre evlerine götürebiliyorlar.

Başkan Uysal, aşevi ziyareti sırasında kazanların başına geçip ilk olarak komşularına yemek ikram etti. Ardından ise onlara sofrada eşlik etti. Başkan Uysal, belediyelerin maaş ödeme konusunda bile zorluk yaşadığı bir dönemde Muratpaşa'da dayanışmanın devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ekonomik kriz şartlarında beslenme sorunu çeken komşu sayımızda artış oldu. Belediyelerimizin ekonomik durumu da genel anlamda zorlu bir süreçten geçiyor. Ancak biz, kılı kırk yararak ve her kuruşumuza dikkat ederek sosyal dosyası bulunan yaklaşık 2 bin 500 komşumuza bu hizmeti ulaştırıyoruz. Varlığı ve yokluğu paylaşmak anlamında komşularımızla gıda dayanışması içindeyiz. Her şey şehir dayanışması için, ihtiyacı olan komşumuzun yanında olmak için."

Belediye aşevi, ayrıca ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik bir öğünlük sağlıklı ve dengeli beslenme paketi olan 'Okul Menüsü' uygulamasını da sürdürüyor. 2022 yılının Aralık ayında başlatılan bu uygulama kapsamında, geçen eğitim yılında 538 hanede toplam 879 öğrenciye yemek desteği sağlandı. Eğitim yılı boyunca toplamda 112 bin 530 adet okul menüsü, öğrencilerin evlerine tek tek ulaştırıldı.

Aşevinde hazırlanan tüm yemekler, diyetisyenler tarafından belirlenen kalori, vitamin, protein, karbonhidrat ve yağ dengelerine uygun olarak hazırlanıyor. Böylece hem yetişkinler hem de öğrenciler, sağlıklı ve dengeli bir beslenme imkanına kavuşuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ümit Uysal, Muratpaşa, Belediye, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa Belediyesi, Ekonomik Kriz Ortamında Gıda Dayanışmasını Sürdürüyor - Son Dakika

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