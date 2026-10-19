Muş'ta 468 projeden 170'i tamamlandı, fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı - Son Dakika
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Muş'ta 468 projeden 170'i tamamlandı, fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı

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Muş\'ta 468 projeden 170\'i tamamlandı, fiziki gerçekleşme yüzde 60\'a ulaştı
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Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kentteki yatırım projeleri ele alındı. Vali Avni Çakır, 2026 için planlanan 468 projenin 170'inin tamamlandığını ve yaklaşık 40 milyar liralık yatırımlarda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.

Muş'ta 2026 yılı için planlanan 468 projeden 170'i tamamlanırken, yaklaşık 40 milyar liralık toplam proje bedeline sahip yatırımlarda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte yürütülen yatırım projeleri değerlendirildi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Vali Çakır, kamu yatırımlarında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "2026 yılı çalışma sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kış şartları biraz erken bastırdı. Yağışlı dönem başladı ve oldukça güçlü bir şekilde kendini gösterdi. Görünen o ki geçen yıla göre daha yoğun bir yağışlı sezonu geride bırakacağız. Bu nedenle, yağışlara kısa bir süre ara verilmişken son çalışmalarımızı da yerinde görerek 2026 yılı çalışmalarımızı tamamlamak için bu kısa süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla ilimizde toplam 468 proje planlanmıştır. Bu projelerin 170'i tamamlanmış, 249'unda çalışmalar devam etmektedir. 10 projemiz ihale aşamasında, 29 projemiz ise proje aşamasındadır. Ayrıca 10 projemiz finansal, teknik ve diğer gerekçelerle tasfiye edilmiştir. Yatırım programımızda yer alan projelerimizin toplam tutarı yaklaşık 40 milyar Türk Lirası'dır. Önceki yıllarda yapılan harcama 6 milyar 984 milyon lira, 2026 yılı ödeneği ise 5 milyar 601 milyon liradır. Bugüne kadar toplam 3 milyar 384 milyon lira harcanmıştır. Bu tutar, toplam proje bedellerinin yaklaşık yüzde 26'sına nakdi gerçekleşme olarak tekabül etmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 60 seviyelerindedir" dedi.

Kaynak: İHA
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