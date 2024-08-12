Muş'ta Doğal Kevge Taşı Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta Doğal Kevge Taşı Üretimi

Muş\'ta Doğal Kevge Taşı Üretimi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür beldesinde çıkarılan doğal kevge taşı, yapıların yapımı ve süslemelerinde kullanılıyor. Taşlar, işçiler tarafından çıkarıldıktan sonra makinelerde şekillendirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

12.08.2024 09:50
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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür beldesinde büyük emek harcanarak çıkarılan doğal kevge taşı, makinelerde şekillendikten sonra yapıların yapımı ve süslemelerinde kullanılıyor.

Uzgörür (Neynik) beldesindeki kırsal bölgelerde oluşan volkanik kevge taşlarını Bilican Dağı'nın eteklerinde kavurucu güneşin altında kazma, murç, kürek ve balyoz yardımıyla çıkaran işçiler, ekmeklerini taştan çıkarıyor. Çıkarılan taşlar traktörlerle atölyeye getirilerek burada makinelerde çeşitli boyutlarda kesilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Uzgörür beldesinde kurduğu işletmede üretim yapan Resul Balıkçı, Türkiye'nin her yerinden neynik taşına yoğun talep olduğunu söyledi. Beldenin kırsal bölgelerinde çıkarılan farklı renkteki taşların Ahlat taşından daha yumuşak ve kaliteli olduğunu dile getiren Balıkçı, kurduğu taş işleme atölyesinde gençlere istihdam sağladığını da belirtti.

Taşların insan gücü ile demir aletler ve balyozlarla çıkarıldığını anlatan Balıkçı, "Herkes kendisine kepçe ile taş ocağı açıyor. Elle taşı bu şekilde çıkarıyoruz. Makinede işlemesini yapıyoruz. Ev kaplamaları, mezar, çeşmede kullanmak için gelip götürüyorlar. Siparişlerimiz var. Müşterilere göre malzeme hazırlıyoruz. Üç arkadaş ortaklık yapıyoruz. Ekiplerimiz var. Taşı buradan biz çıkartıp traktörlerle beldeye götürüp işlemesini yapıyoruz. Taş ocağında beyaz, kırmızı, siyah ve pembeye yakın renklerde taş çıkarıyoruz. İnsan gücü ile çıkartıyoruz. Emek lazım. Bu taşların öyle bir şekilde çıkarılması gerekir ki kırılmaması lazım. İşimiz bu. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz" dedi.

Bilican Taşçılık İşletmesinin sahibi Muhlis Gündoğdu ise neynik taşının çok iyi ısı yalıtımı yaptığını belirterek, yapıları yazın serin kışın ise sıcak tuttuğunu söyledi. Mesleği babadan devraldığını aktaran Gündoğdu, "Bu taş özel bir taştır. Bu taşlar çeşit çeşit modellerle şömine, taş ev, hayrat çeşmeleri, duvar kaplamalarında kullanılıyor. Ekiplerimiz taş ocağından taş çıkartıyor. Biz de o taşları arkadaşlar sayesinde getirip burada işlemesini yapıyoruz ve halka arz ediyoruz. Toplam makine elemanı sekiz kişidir. 4-5 kişi de taş ocağında taş çıkarıyor. Doğu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına satıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Uzgörür, Bulanık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta Doğal Kevge Taşı Üretimi - Son Dakika

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