Muş\'ta kırmızı et fiyatları yükselince vatandaşlar beyaz ete ve balığa yöneldi

Muş'un Varto ilçesinde, kırmızı etin fiyatını yüksek bulan vatandaşlar beyaz ete ve balığa yöneldi.
Kırmızı etin kilosunun 400 TL'ye yükseldiği ilçede, vatandaşlar bayram öncesinde beyaz ete ve balığa rağbet gösterdi. Kırmızı etin fiyatını yüksek bulan Veysel Mertyüz adlı vatandaş, balığa yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçıların da bu durumu fırsata çevirdiğini dile getiren Veysel Mertyüz, "Ete yapılan zamla birlikte fiyatlar oldukça yüksek. Biz de mecburen balık ve tavuk etine yöneldik. Balık çok rağbet gördüğü için fiyatları da arttı. Geçen hafta kilosu 50 TL olan sazan balığı bugün 70 TL'ye olmuş" dedi
Murat Nehri'nde yakaladığı balıkları Muş Caddesi üzerinde satan Murat Tarhan adlı satıcı ise fiyatların normal olduğunu belirterek, 70 liranın çok yüksek bir rakam olmadığını söyledi. Son günlerde vatandaşların balığa rağbet ettiğini belirten Tarhan, "Satışlarımız iyice arttı. Murat Nehri'nden ve Varto Çayı'ndan avladığımız balıkları satarak para kazanıyoruz. Tezgahımızda balık hiç kalmıyor. Satışa sunduğumuz balıklar kısa süre içerisinde tükeniyor. Günlük taze olarak tükeniyor" diye konuştu.
Sağlıklı bulduğundan dolayı beyaz eti tercih ettiğini belirten Bilal Çelik de, "Çocuklarıma daha çok tavuk ve balık yediriyorum. Çünkü daha sağlıklıdır" şeklinde konuştu. - MUŞ
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Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı kararla Türkiye'den İsrail'e sevk edilen 54 ürüne kısıtlama getirilmesi, Yeniden Refah Partisi'nden değerlendirme geldi. Kararın geç kalındığı belirtilerek, hükümetin diğer ticari alanlarda da İsrail'e yönelik kısıtlama getirmesi ve önleyici tedbirler alması gerektiği vurgulandı. Ayrıca D-8 ülkeleriyle acil toplantı yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlerini iade etmesi istendi.
Muş'ta Ramazan Bayramı coşkusu, belediye meydanında ve PTT Caddesi civarında kurulan pazarda yapılan alışverişler ile hissedildi. Pazarda, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. Bayram pazarında, vatandaşlar eksiklerini tamamladı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma sonucunda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar çarşıya çıkarak alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar da mağazaların önlerine tezgah kurdu ve indirim kampanyaları düzenledi.
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Ramazan Bayramı dolayı kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliği pekiştirdiğimiz, rahmet ve bereketi kuşanmış bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirtti. Bozan, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.
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