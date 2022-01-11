MÜSİAD Çağrı Yaptı, işadamları fiyatlarında indirime gitti

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Kur artışından kaynaklı zamları geri çekin"

KIRŞEHİR - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kırşehir Şubesi döviz kurundaki artış ve düşüş ardından şehirde ve ülke genelinde bulunan işadamlarına çağrı yaparak ürünlerinde indirime gitmelerini istedi.

Kırşehir'de bulunan bazı alanlarda MÜSİAD'ın çağrısı ile esnaf ve işletmelerin ürünlerinde indirime gittiğini aktaran Ömer Ali Öz; "Ülkemizde ekonomik olarak gelinen noktada dolar kurunun artış göstermesiyle beraber oluşan enflasyon ve fiyat zamları dolar kuru inmesine rağmen istenilen seviyeye henüz çekilemedi" dedi. MÜSİAD Genel Merkezi ve yerel de kendilerinin işletme sahipleri ile esnaflara çağrı yaptıklarını aktaran Öz, "Şehrimiz ve ülkemizde bulunan ticaret erbabı insanlara çağrı yaptık. Kur artışından kaynaklı zamları geri çekmeleri noktasında talepte bulunduk. Üyelerimizle birlikte çağrımıza cevap veren ciddi manada esnafımız oldu. Fakat zamları çekmeyen esnaf ve işletmeler de var. Kırşehir Ahi Evran'ın şehri esnaf ve işletmelerde bu minvalde kendisine yakışacak şekilde fiyatları cazip oranlara çekmesi gerekir" diye konuştu.

"Makro ölçekli ekonomi modeli rayları sağlam ilerliyor"

Ülke genelinde başlatılan yeni ekonomi modelinin rayları sağlam şekilde ilerlediğini anlatan Öz, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Makro ölçekli ekonomimiz rayları sağlam şekilde ilerlemekte güçlü yapıyla da devam etmekte. Suni enflasyonun fiyatların geriye çekilmesiyle beraber kaybolacağı inancını taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Köpüğün tamamen temizlendiğini' inşallah göreceğiz. Cumhurbaşkanının açıklamasını daha güzel günlerin belirtisi olarak algıladık" ifadelerini kullandı.

Felaket tellallığı yapanlara da serzenişte bulunan Öz, "Ülkemiz güçlü, devletimize iş insanları olarak güveniyoruz. Birbirimize inanmalı ve devletimizi desteklemeliyiz çağrısını yineledi.