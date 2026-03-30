Üye Girişi
Son Dakika Logo

MÜSİAD'dan Gana Ekonomi Diplomasisi Programı

30.03.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de düzenlenen programda Gana Büyükelçisi Nasiruddin, ekonomik işbirliği fırsatlarını aktardı.

Mardin'de, ???????Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programı gerçekleştirildi.

Merkez Artuklu ilçesindeki MÜSİAD Mardin Şubesinde düzenlenen programda konuşan Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, ülkesindeki ekonomik ve ticari gelişmeler ve faaliyetlerle ilgili bilgi paylaştı.

Gana'nın Afrika'da sömürgecilikten kurtularak bağımsızlığını kazanan ülkelerin başında geldiğini belirten Nasiruddin, hiçbir etnik savaş olmadığı için ülkesinin en istikrarlı ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Nasiruddin, siyasi, ekonomik ve akademik gibi birçok alanda çok iyi durumda olduklarını dile getirerek, "Gayri safi milli hasılamız her sene katlanarak büyüyor. Altın, tarım, kereste, ham madde gibi çok konuda bir sürü fırsat var. Bütün bunlardan faydalanmak için yeni hükümetimiz, yeni Cumhurbaşkanımız ilaveten yatırım teşvikleri getirdi. Dolayısıyla sadece ticaret değil, üretim de istiyoruz. Türkiye'yi kardeş görüyoruz. Açık bir şekilde pazarlama yapabileceğimizi, kalpten gelen samimiyetle 'kazan kazan' yapacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören de farklı ülkelerin büyükelçilerini "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programı kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üyeleriyle bir araya getirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Gana arasında ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerin daha da ileriye taşınmasını, önemli adımların atılmasını arzu ettiklerini ifade eden Önügören, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak klasik diplomasi anlayışının ötesine geçerek ekonomiyi merkeze alan, sahaya inen ve somut işbirlikleri üreten bir yaklaşımı benimsiyoruz. Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programımız da tam olarak bu vizyonun bir yansımasıdır. Türkiye ile Gana arasında ilişkilerin önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde gelişeceğine yürekten inanıyoruz. MÜSİAD olarak bu sürece katkı sunmaya, üyelerimiz ile uluslararası işbirlikleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz."

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Bülent Tekin ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik de birer konuşma yaptı.

Programa, MÜSİAD üyeleri ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Mardin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:13:35. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.