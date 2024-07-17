MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, Vali Zorluoğlu\'nu ziyaret etti

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki heyet Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret ederek, kenti kalkındırma hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Vali Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretine giden MÜSİAD Diyarbakır heyeti, şehri kalkındırmak için yapılması gerekenler üzerinde sıcak bir ortamda sohbet etti. Ziyarette Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ı daha ileriye taşımak için Sivil Toplum Kuruluşları, sanayiciler ve iş insanlarından beklentisinin çok yüksek olduğunu belirterek, hep birlikte gerek şehrin sanayileşmesi anlamında, gerek turizm, gerekse tarımda daha da ileri bir seviyeye gitmesi için gayret edeceklerini söyledi. Vali Zorluoğlu, yatırım ve istihdamın artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, ziyarette güler yüz ve samimi karşılamasından dolayı Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti. Bozkuş,"Valimizi Elazığ, Van ve Trabzon illerimize yapmış olduğu katkılarından ve hizmetlerinden dolayı çok iyi tanıyoruz. Valimiz gerek valilik döneminde, gerekse de belediye başkanlığı döneminde özellikle de turizmin ve sanayinin gelişmesinde çok büyük katkısı, hizmetleri ve eserleri olmuştur. Peygamberler ve Sahabeler şehri Diyarbakır'da yıllardır sağlanan huzur ve güven ile yatırım, sanayi ve turizm gerçek anlamda ilerledi. Valimiz Murat Zorluoğlu ile hem bürokrasiden gelen tecrübesi, hem de yerel yönetimde belediye başkanlığı yapmasından dolayı Diyarbakır'ı bir üst lige taşıyacağına inancımız tamdır. Bu minvalde de hem valilik hem de belediye başkanlığı görevlerini çok güzel icra etmiş olarak ilimize vali olarak atanması memleketimiz için büyük bir şanstır. Bu atamanın ilimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz" dedi. - DİYARBAKIR