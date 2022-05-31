MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme değerlendirmesi Açıklaması

31.05.2022 11:06
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme değerlendirmesi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 7,3'lük büyüme oranının, milli ekonomiye olan inançlarının haklılığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 7,3'lük büyüme oranının, milli ekonomiye olan inançlarının haklılığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüdüğünü hatırlatan Asmalı, ülkenin ekonomik büyüme kabiliyeti ve potansiyeline inanmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Asmalı, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 7,3'lük büyüme oranı, milli ekonomimize olan inancımızın haklılığını ortaya koymaktadır. Ülkemiz; Avro Bölgesi'nin yüzde 5,1, Çin'in yüzde 4,8, Almanya'nın yüzde 3,8, ABD'nin ise 3,5 oranında büyüdüğü bu dönemde, halihazırda 1. çeyreğe yönelik büyüme rakamları açıklanan G20 ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan ve İngiltere'nin ardından 3. sırada yer almış ve pozitif ayrışmayı sürdürmüştür. Böylece pandemi sonrası sürecin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerinin sürmesi ve bilhassa enerji ve gıda fiyatları üzerinden küresel enflasyon tehlikesinin iyice gün yüzüne çıkmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yeni bir şok yaşayan küresel ekosistemin marazları, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansını sürdürmesini engelleyememiştir. Bu vesileyle MÜSİAD olarak, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında da mevcut tahminlerin üzerinde büyüyeceğine olan inancımızı yineliyoruz. Türk iş dünyası, geçmiş 20 yılın kazanımlarından aldığı gücü geleceğe taşımayı sürdürecek ve ülkemiz başta enflasyon olmak üzere bütün arızi şokları hızlı bir şekilde geride bırakmayı başaracaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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