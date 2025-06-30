MÜSİAD Malatya\'dan Suriye\'ye Ekonomik Ziyaret

MÜSİAD Malatya Şubesi, Suriye'nin Halep ve İdlib illerine gerçekleştirdiği iş gezisiyle, bölgedeki ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefledi.

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen Suriye ziyareti, MÜSİAD Suriye ve Suriye için İş Adamları Derneği (BSA) iş birliğiyle gerçekleşti. Heyet, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye giriş yaptıktan sonra Halep ve İdlib'de kamu otoriteleri, ticaret ve sanayi odaları ile sanayi bölgelerini ziyaret etti.

Ziyaretin ilk gününde Halep Valisi ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi ve Malatya iş dünyasının sürece katkıları konuşuldu. Halep Valisi Azzam Al-GAl-Gharee Türkiye'nin kendilerine sadece komşu değil, zorlu süreçlerde el uzatan gerçek bir kardeş ülke olduğunu belirterek, "MÜSİAD Malatya'nın bu ziyareti dostluk ve ekonomik iş birliği açısından son derece kıymetlidir" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Malatya heyeti ayrıca Halep Ticaret ve Sanayi Odaları ile Şeyh Necar Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, bölgenin ticaret hacmi ve yatırım ortamını değerlendirdi. İkinci gün ise Malatya heyeti İdlib Valiliği'ni ziyaret ederek ilin yeniden yapılanma sürecini ele aldı. İdlib Valisi Muhammed Abdul Rahman burada yaptığı konuşmada, "Malatya halkı, 6 Şubat'taki büyük yıkıma rağmen bizi unutmamış, kardeşlik bağını pekiştirmek için burada bulunmuştur. Bu ziyaret hem moral hem de gelecek adına bir umuttur" ifadelerini kullandı.

İdlib Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan toplantıda ise ortak girişimler, sektörel eşleşmeler ve yatırım fırsatları görüşüldü. Ayrıca Bab el Hawa Sanayi Bölgesi ile Dana ve Sarmada toptan satış pazarları ziyaret edilerek ticaret hareketliliği yerinde incelendi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin'den Suriye ziyareti değerlendirmesi

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Suriye'ye gerçekleştirilen ekonomik iş birliği ve kalkınma ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret ticaretin ötesinde bir kardeşlik köprüsüdür." dedi.

Akçin, Malatya'nın yaşadığı ağır deprem felaketinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi verirken, sadece kendi şehirlerinin değil gönül coğrafyalarının da yanında olmayı sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı. Halep ve İdlib'teki temaslarda insanların hala umut taşıdığını ve yeniden başlama azmi olduğunu gördüklerini belirten Akçin, "Türkiye'ye ve milletimize duydukları güven bizleri hem duygulandırdı hem de daha fazla sorumluluk almaya teşvik etti" ifadesini kullandı.

Halep ve İdlib Valilerinin MÜSİAD camiasına yönelik sıcak ve samimi sözlerinin dostluğun derinliğini gösterdiğini söyleyen Akçin, "Bu ziyaret sadece kapıları değil, gönülleri de açtı." dedi.

Malatya iş dünyası olarak yeniden inşa sürecine katkı sunmak, yeni pazarlar oluşturmak ve birlikte üretmek için orada olduklarını belirten Akçin, "Güçlü bir Malatya, güçlü bir Türkiye; güçlü bir Türkiye ise gönül coğrafyamız için umut demektir" diye konuştu.

Ekonomik diplomasiyi kardeşlik bilinciyle birleştirerek çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Akçin, emek veren tüm yol arkadaşlarına ve misafirperverlik gösteren Suriyeli vatandaşlara teşekkür etti. - MALATYA