MÜSİAD Malatya, Yapılaşma Sürecinin Uzatılmasını Talep Ediyor

MÜSİAD Malatya Şubesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm projesi kapsamında Malatya'daki yapılaşma sürecinin diğer illere kıyasla daha geç başladığını belirterek, başvuru süresinin uzatılması gerektiğini açıkladı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin imzasıyla yapılan kamuoyu duyurusunda, depremin üzerinden 2,5 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen Malatya'da yapı ruhsatlarının ancak son 10 aylık dönemde düzenli olarak verilebildiği belirtildi.

Açıklamada, deprem sonrası yaşanan ağır yıkımın şehir planlamasını doğrudan etkilediği, imar düzenlemelerinin gecikmeli olarak yürürlüğe girdiği ve bürokratik süreçlerin uzadığına dikkat çekildi. Nisan 2024'te Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararlarının ardından, ilk yapı ruhsatlarının ancak 30 Temmuz 2024 tarihinde verilebildiği hatırlatıldı.

Yerinde Dönüşüm Projesi ile vatandaşların kendi arsalarında, güvenli ve kalıcı konutlara kavuşmalarının hedeflendiği ancak bu sürecin Malatya'da ancak sınırlı bir ivme kazanabildiği vurgulandı. Mevcut durumda başvuru sürecinin 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olması nedeniyle binlerce hak sahibinin mağduriyet yaşayacağına dikkat çekildi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Yerel şartlar ve teknik engeller nedeniyle süreç Malatya'da geç başlamış ve zor ilerlemiştir. Bu nedenle başvuru süresinin sona ermesi, yeni yeni canlanmaya başlayan yapılaşma hareketini sekteye uğratacaktır. Vatandaşlarımızın bu imkandan daha fazla yararlanabilmesi için başvuru süresinin Malatya özelinde uzatılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yunus Akçin açıklamasında ayrıca, teşviklerin sürdürülmesi ve desteklerin artırılması gerektiğini belirterek, "Yerinde Dönüşüm süreci, şehirlerimizin yeniden inşası açısından hayati öneme sahiptir. Bu sürecin kesintiye uğramaması için başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililere çağrımızdır: Malatya'daki sürecin önünü açacak düzenlemeler acilen yapılmalı, başvuru süresi uzatılmalıdır" dedi.

MÜSİAD Malatya Şubesi, açıklamanın sonunda kamuoyuna saygılarını sunarak, şehirdeki yeniden yapılanma sürecine katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi. - MALATYA