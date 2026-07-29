Mustafa Uyan'ın Böbrek Tümörü Başarıyla Tedavi Edildi - Son Dakika
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Mustafa Uyan'ın Böbrek Tümörü Başarıyla Tedavi Edildi

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Tek böbreğinde iki tümör gelişen Uyan, organ koruyucu ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tek böbreğinde gelişen iki tümör nedeniyle diyaliz riskiyle karşı karşıya kalan 69 yaşındaki Mustafa Uyan, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde gerçekleştirilen organ koruyucu ameliyatla tedavi edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 17 yıl önce böbrek kanseri nedeniyle bir böbreğini kaybeden Uyan'ın tek böbreğinde 7 ve 4 santimetre büyüklüğündeki iki ayrı tümör gelişti.

Rutin kontrollerini aksattığı dönemde tek böbreğinde yeniden tümör geliştiğini öğrenen Uyan, Medipol Sağlık Grubu'ndan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Horuz, tek böbrekte gelişen tümörlerin tedavisinin standart vakalara göre çok daha hassas planlandığını belirtti.

Horuz, ameliyatın her aşamasının büyük titizlik gerektirdiğini vurgulayarak, "Tek böbreği bulunan hastalarda en büyük hedefimiz yalnızca kanseri temizlemek değil, aynı zamanda hastayı diyalize ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilecek durumda bırakmaktır. Kanserli dokuyu tamamen çıkarmak kadar sağlam böbrek dokusunu korumak da hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Belirli aralıklarla kontrollerin sürdürülmesi gerekiyor"

Ameliyatın teknik açıdan oldukça zorlu geçtiğini aktaran Horuz, amaçlarının böbreğin çalışmaya devam etmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Horuz, böbrek kanseri geçiren hastaların ömür boyu takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Operasyon sırasında böbreği geçici olarak dolaşımdan ayırıp soğutarak sağlıklı dokunun zarar görmesini önlemeye çalıştık. Amacımız tümörleri tamamen temizlerken böbreğin çalışmaya devam etmesini sağlamaktı. Operasyon sonunda hem kanserli dokuları tamamen çıkardık hem de hastanın böbrek fonksiyonlarını korumayı başardık. Böbrek tümörleri tedavi edilse bile belirli aralıklarla kontrollerin sürdürülmesi gerekiyor. Düzenli görüntüleme ve muayeneler sayesinde olası nüksler erken dönemde tespit edilebilir. Erken yakalanan tümörlerde hem organ koruyucu cerrahi şansı artıyor hem de hastaların yaşam kalitesi korunabiliyor."

Mustafa Uyan ise yıllar önce böbrek kanseri nedeniyle sağ böbreğini kaybettiğini, yıllarca sağlıklı bir yaşam sürmesine rağmen tek böbreğinde yeniden tümör geliştiğini anlattı.

İlk hastalığının tesadüfen ortaya çıktığını aktaran Uyan, "2009'da yaşadığım sırt ağrısının ardından yapılan tetkiklerde sağ böbreğimde tümör tespit edildi ve böbreğim tamamen alındı. Bir süre düzenli kontrollerime gittim ancak zamanla aksattım. Yıllar sonra bu kez idrarda kan görünce hiç vakit kaybetmeden hastaneye başvurdum. Tek böbreğim olduğu için çok büyük bir korku yaşadım. Diyalize girmekten endişe ediyordum. Doktoruma güvendim, bugün yeniden sağlıklı bir yaşam sürdürüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Uyan, tedavi sürecinde Horuz'un kendisine verdiği güvenin moralini yükselttiğini belirterek, ameliyatının başarılı geçtiğini ifade etti.

İlk kez bu kadar güven duyduğunu ve umutlandığını vurgulayan Uyan, şunları kaydetti:

"Rahim Hocamız süreci en ince ayrıntısına kadar anlattı. İlk kez bu kadar güven duydum ve yeniden umutlandım. Ameliyatım başarılı geçti. Bugün çok şükür sağlıklıyım ve normal hayatıma devam edebiliyorum. Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamamasını isterim. Bu yüzden özellikle böbrek kanseri geçiren hastaların kontrollerini asla aksatmaması gerekiyor. Erken teşhis ve doğru tedavi gerçekten hayat kurtarıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Böbrek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mustafa Uyan'ın Böbrek Tümörü Başarıyla Tedavi Edildi - Son Dakika

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