Mut'ta zeytin hasadı başladı, üreticiler 10-60 TL arası fiyatlardan memnun değiller - Son Dakika
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Mut'ta zeytin hasadı başladı, üreticiler 10-60 TL arası fiyatlardan memnun değiller

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Mut\'ta zeytin hasadı başladı, üreticiler 10-60 TL arası fiyatlardan memnun değiller
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Mersin Mut'ta zeytin hasadı başladı, elek gözü ve cinsine göre fiyatlar 10-60 TL arasında alınıyor. 269 bin dekar alanda 300 bin ton rekolte beklenirken üreticiler, fiyatların düşük olduğunu ve beklentilerinin karşılanmadığını söyledi.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başlarken boyutuna ve cinsine göre en küçüğünün 10, en büyüğünün ise 60 TL'den alındığı öğrenildi.

Yurt genelinde üretilen zeytinin büyük bir bölümü Mut ilçesinde 269 bin dekar alandaki ağaçlardan elde ediliyor. 13 milyon kayıtlı ağacın bulunduğu ilçede zeytin önemli bir gelir getiriyor. Hem üreticilerin hem de tarım işçilerinin kazandığı bahçelerde ilk hasatlar yapıldı. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olduğu 269 bin dekar alanda 300 bin ton ürün beklendiği belirtildi. Hasada başlanan zeytinlerin elek gözüne göre en yüksek fiyatı 60 lira, en düşük fiyatı ise 10 lira oldu.

Hem üretim hem de satış yapanlardan Hasan Tepe, "Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması" dedi.

Üreticilerden İbrahim Arı ise, "Bu yıl Mut'ta zeytin sezonu başladı. Fiyatlar eleğine göre 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satılıyor, rekoltemiz yüksek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiZeytinMersinGüncelMutSon Dakika

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