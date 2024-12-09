Çok nadir bulunan 1948 yılı basımlı bir madeni para, son günlerde koleksiyoncuların ilgisini çekmeye başladı. Hatalı punto baskısı sebebiyle oldukça farklı bir görünümü olan bu 1 kuruşların değerine paha biçilemiyor. Kalın punto basımına sahip olan madeni para, ortasında bulunan delik ile dikkat çekiyor.
Bu nadir bulunan 1 kuruş sarı ilan sitelerinde 711 liradan alıcı buluyor. Söz konusu madeni paradan birkaç tanesini edinmek, koleksiyonunuza servet değeri katmanıza yardımcı olabilir.
Son Dakika › Ekonomi › Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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