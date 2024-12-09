Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu

Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu

1948 yılına ait bir madeni para, koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Hatalı punto baskısı nedeniyle farklı bir görünüme sahip olan bu 1 kuruş, değerine paha biçilemiyor. Özellikle kalın punto basımı ve ortasındaki delik ile dikkat çeken bu nadide para, sarı ilan sitelerinde 711 lira karşılığında satılıyor. Edinilen birkaç tanesi, koleksiyon değerini büyük ölçüde artırabilir.

09.12.2024 19:24
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Çok nadir bulunan 1948 yılı basımlı bir madeni para, son günlerde koleksiyoncuların ilgisini çekmeye başladı. Hatalı punto baskısı sebebiyle oldukça farklı bir görünümü olan bu 1 kuruşların değerine paha biçilemiyor. Kalın punto basımına sahip olan madeni para, ortasında bulunan delik ile dikkat çekiyor.

Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu

711 LİRADAN ALICI BULUYOR

Bu nadir bulunan 1 kuruş sarı ilan sitelerinde 711 liradan alıcı buluyor. Söz konusu madeni paradan birkaç tanesini edinmek, koleksiyonunuza servet değeri katmanıza yardımcı olabilir.

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ismail:
    aynen 711 lira bir insani ihya eder 13 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    paha bicilemiyor diyerek 711 tl fiyat vermek 10 0 Yanıtla
  • Doğu Bulut:
    boş muhabbet 7 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bende de bir kaç tane vardı.Haberin başını okuyunca parayı vurdum diye sebvinmiştim.Böyle şaka yapılırmı insana... 1 1 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Bu uygulamada bile bot hesaplar var ne bu mantık anlamıyorum 1 0 Yanıtla
  • Cenk Demiray:
    Boş haber 0 0 Yanıtla
  • Oyun KOLix:
    Bende 40 adetten fazla var zengin oldum heralde 0 0 Yanıtla
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