Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği - Son Dakika
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Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği

13.04.2022 10:26
Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak amacıyla silajlık mısır tohumu desteğinde bulunuldu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak amacıyla silajlık mısır tohumu desteğinde bulunuldu.

Nallıhan Belediyesi tarafından Nallıhan'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve buna bağlı olarak da yem tüketiminin fazla olduğu bölgelerdeki üreticilerimize hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak üzere silajlık mısır tohumu desteği yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Desteklemeler çerçevesinde yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı payı olmak üzere, 121 üreticiye 1500 dönüm alana yetecek 260 torba silajlık mısır tohumu desteğinde bulunduklarını belirten Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Toprağı işleyen ve üreten çiftçilerimizi her daim destekliyoruz. Üretimlerin kazanca dönüşmesi, üreticilerin yüzlerinin gülmesi için çaba sarf ediyoruz. Çiftçi desteklenmeli, üretmeli ve kazanmalı. Çiftçilerimizi her zaman önemsiyor ve onların ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Çiftçilerimize desteklerimizi esirgemeden vermeye devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Törenin sonunda talepte bulunan üreticilere arazilerine ekmeleri için silajlık mısır tohumları teslim edilirken üreticiler verilen desteklerden dolayı Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a ve dağıtımda emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ANKARA

Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği
Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği
Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği
Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği

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Cumhuriyet Meydanı, İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nallıhan'da üreticilere silajlık mısır tohumu desteği - Son Dakika


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