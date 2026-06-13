NTO üye buluşmaları bu kez Sultanhisar\'da gerçekleşti

Nazilli Ticaret Odası 2026 yılı üye buluşmalarının ikinci toplantısı Sultanhisar'da yapıldı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Solak, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Göçmen ile Ticaret Odasına kayıtlı üyelerin katıldığın toplantıda Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, oda faaliyetlerini anlattı.

Ticaret Odasını adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkan Yardımcısı M.Naci Maden'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; 2013 yılından bugüne kadar yapılan oda faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, sürdürülen çalışmalar ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odasının üye odaklı hizmet vermeyi amaç edilen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluklar ile birlikte yapılan faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğu irdelendi.

"Başarılı bir meslek kuruluşu olarak dikkat çekiyor"

Kaymakam Ali Ekber Ateş yaptığı konuşmada; "Nazilli Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik faaliyetlerini örnek bir meslek kuruluşu olarak değerlendiriyorum. Ticaret Odası üyelerini özellikle bu anlamda şanslı buluyorum. Konulara hakim ve her soruna çözüm bulmaya gayret gösteren bir Oda yönetimi var. Bir meslek kuruluşu olarak; bölgenin ekonomik anlamda kalkınması ve üyelerinin sorunlarının çözümü için gayret gösteriyorlar. Bu tür toplantı ve etkinliklerin mesleki iletişimin ve iktisadi gelişimin hareket noktası olduğuna inanıyorum. Yönetim kurulu Başkanı Nuri Arslan nezdinde tüm yetkilileri kutluyorum" dedi.

"Kurumdan güç alan değil, kuruma güç veren bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz"

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da konuşmasında; "Üyelerimizin talepleri ve sorunlarının çözümü için gayret gösteriyoruz. Israrla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde; 2013 yılından bugüne kadar üyelerimizi ilgilendiren birçok sorunu gündeme getirdik bazı önemli hususların çözülmesini sağladık" dedi. - AYDIN