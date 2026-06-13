NTO üye buluşmaları bu kez Sultanhisar'da gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NTO üye buluşmaları bu kez Sultanhisar'da gerçekleşti

NTO üye buluşmaları bu kez Sultanhisar\'da gerçekleşti
13.06.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Ticaret Odası'nın 2026 yılı üye buluşmalarının ikinci toplantısı Sultanhisar'da gerçekleştirildi. Toplantıda oda faaliyetleri, projeler ve üye talepleri ele alındı.

Nazilli Ticaret Odası 2026 yılı üye buluşmalarının ikinci toplantısı Sultanhisar'da yapıldı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Solak, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Göçmen ile Ticaret Odasına kayıtlı üyelerin katıldığın toplantıda Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, oda faaliyetlerini anlattı.

Ticaret Odasını adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkan Yardımcısı M.Naci Maden'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; 2013 yılından bugüne kadar yapılan oda faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, sürdürülen çalışmalar ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odasının üye odaklı hizmet vermeyi amaç edilen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluklar ile birlikte yapılan faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğu irdelendi.

"Başarılı bir meslek kuruluşu olarak dikkat çekiyor"

Kaymakam Ali Ekber Ateş yaptığı konuşmada; "Nazilli Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik faaliyetlerini örnek bir meslek kuruluşu olarak değerlendiriyorum. Ticaret Odası üyelerini özellikle bu anlamda şanslı buluyorum. Konulara hakim ve her soruna çözüm bulmaya gayret gösteren bir Oda yönetimi var. Bir meslek kuruluşu olarak; bölgenin ekonomik anlamda kalkınması ve üyelerinin sorunlarının çözümü için gayret gösteriyorlar. Bu tür toplantı ve etkinliklerin mesleki iletişimin ve iktisadi gelişimin hareket noktası olduğuna inanıyorum. Yönetim kurulu Başkanı Nuri Arslan nezdinde tüm yetkilileri kutluyorum" dedi.

"Kurumdan güç alan değil, kuruma güç veren bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz"

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da konuşmasında; "Üyelerimizin talepleri ve sorunlarının çözümü için gayret gösteriyoruz. Israrla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde; 2013 yılından bugüne kadar üyelerimizi ilgilendiren birçok sorunu gündeme getirdik bazı önemli hususların çözülmesini sağladık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nazilli, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NTO üye buluşmaları bu kez Sultanhisar'da gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 09:58:28. #7.12#
SON DAKİKA: NTO üye buluşmaları bu kez Sultanhisar'da gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.