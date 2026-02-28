Netflix ve Warner Bros. Anlaşması Feshedildi - Son Dakika
Netflix ve Warner Bros. Anlaşması Feshedildi

28.02.2026 00:15
Netflix, Warner Bros. Discovery ile yaptığı birleşme anlaşmasının feshedildiğini açıkladı.

Netflix, Warner Bros. Discovery ile yapılan birleşme anlaşmasının feshedildiğini, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödediğini açıkladı.

Netflix tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Warner Bros. Discovery'nin Paramount'un revize edilmiş teklifini şirket açısından "üstün teklif" olarak değerlendirdiğini 26 Şubat'ta Netflix'e ilettiği kaydedildi.

Warner Bros. Discovery'nin Paramount ile birleşme anlaşması ve planı imzalamak amacıyla Netflix ile yaptığı anlaşmayı feshettiği belirtilen bildirimde, bununla eş zamanlı olarak Paramount'un Warner Bros. Discovery adına Netflix'e ödenmesi gereken 2,8 milyar dolar tutarındaki fesih bedelini ödediği aktarıldı.

Warner Bros. Discovery, 26 Şubat'ta Paramount'un şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık son teklifinin Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında şirket için "üstün bir teklif" olduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda birleşme anlaşmasında değişiklik önermesi için Netflix'e 4 iş günü süre tanınmış ancak şirket Warner Bros.'u satın almak için verdiği teklifi artırmayı reddettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Netflix ve Warner Bros. Anlaşması Feshedildi
