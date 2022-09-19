New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

19.09.2022 16:44
New York borsası düşüşle açıldı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalarak 30.578,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 azalışla 3.837,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kayıpla 11.338,41 puana indi.

ABD'de geçen hafta tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izliyor.

Ülkede enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlamasına rağmen tahminlerin üzerinde seyretmesi sonrası Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı.

Halihazırda para piyasalarında, Fed'in çarşamba günü yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 20 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri kuvvetlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 2011'den bu yana ilk kez yüzde 3,5'e yükseldi.

Analistler, yatırımcıların agresif faiz artışlarının ekonomik görünümü bozabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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