New York borsası düşüşle açıldı

Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri kuvvetlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 2011'den bu yana ilk kez yüzde 3,5'e yükseldi.

Ülkede enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlamasına rağmen tahminlerin üzerinde seyretmesi sonrası Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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