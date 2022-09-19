New York borsası yükselişle kapandı

Ülkede beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in yarın başlayacak toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 2011'den bu yana ilk kez yüzde 3,5'e yükseldi.

Kaynak: AA

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