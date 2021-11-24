New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,59 azalışla 35.602,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalarak 4.665,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kayıpla 15.651,6 puana indi.

Enflasyon endişeleri nedeniyle yükseliş eğilimini koruyan tahvil faizlerinin teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesiyle endeksler negatif bir seyir izledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayı olarak Jerome Powell'ı seçmesi sonrası yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,68 seviyelerine çıktı.

Analistler, ABD'de enflasyonun güçlü seyrini korumasının politika yapıcıları önlem almaya yönlendirmesine rağmen özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ile tedarik sıkıntılarının risk algısını yükseltmeye devam ettiğini belirtti.

Şükran Günü nedeniyle yarından itibaren tatile girecek ABD'de bugün yoğun veri gündemi yatırımcılar tarafından takip edilirken, bu veriler arasında en dikkat çekeni 52 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvuruları oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Ayrıca ABD ekonomisine ilişkin büyüme verisinde de revizyona gidildi. Ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ait büyüme oranı yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Analistler, gün boyunca açıklanacak verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini, Fed'in bugün yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklarda ise para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.