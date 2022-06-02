New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

02.06.2022 17:15
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalarak 32.809,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 4.095,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 11.945,57 puana indi.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin sürmesiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında da aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler enflasyon ve büyümeye ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken, bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, mayısta 128 bin artarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Buna karşın ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Mayıs ile biten haftada 200 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

Öte yandan, kurumsal tarafta, Microsoft'un kar tahminini düşürmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

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New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika


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