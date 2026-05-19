New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Düşüşle Başladı

19.05.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD tahvil faizleri ve çip hisselerindeki satış baskısı nedeniyle borsa açılışta geriledi.

NEW New York borsası, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile çip hisselerindeki satış baskısının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 49.696,53 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalarak 7.375,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 25.923,49 puana indi.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile çip hisselerindeki satış baskısı devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı liderlerin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" bildirmesi sonrasında bir miktar gerileyen petrol fiyatlarına rağmen enflasyon korkularının sürdüğünü ifade etti.

Enflasyonu dizginlemek için faiz artışı yapılabileceğine dair fiyatlamalarla ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,66'ya tırmandı.

Sektörün hızla artan talebi karşılama kapasitesinin yetersiz kalabileceğine yönelik endişelerle de çip hisselerindeki satış dalgası devam etti.

Yarın bilançosunu açıklayacak çip şirketi Nvidia'nın hisseleri güne yüzde 1 azalışla başlarken, Qualcomm'un hisseleri yüzde 3, Broadcom'un hisseleri yüzde 2 değer kaybıyla işlem görüyor.

Bugün bilançosunu açıklayan perakende şirketi Home Depot'un karı ve geliri ilk çeyrekte beklentileri aştı. Buna rağmen şirketin hisseleri güne yüzde 3'e yakın azalışla başladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:08:10. #7.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.