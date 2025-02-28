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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri düşerken, yatırımcılar Trump'ın tarife politikalarını değerlendiriyor.

28.02.2025 02:17
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NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,45 azalarak 43.209,50 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,59 azalışla 5.861,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,78 kayıpla 18.544,42 puana indi.

Yatırımcılar, Nvidia'nın finansal sonuçları ile açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasının da yatırımcıların ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişelerini canlı tuttuğuna işaret etti.

Dün Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, Avrupa Birliğine yönelik yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini ve bu gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirtmişti.

Trump, bugün de Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini, aynı tarihte Çin'e de yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacağını açıkladı.

Bugün yayımlanan verilere göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5'den yüzde 2,7'ye revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 22 Şubat ile biten haftada 242 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ocakta yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de bekleyen konut satışları, ocakta yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Analistler, yumuşayan iş gücü piyasası ve ısrarla yüksek seyreden enflasyon göstergelerine rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığının devam ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 2 baz puan artışla yüzde 4,27'ye çıktı.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 26 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 78 artışla 39,3 milyar dolara ulaştı. Şirketin net karı da söz konusu dönemde yıllık yüzde 80 artarak 22,1 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın geliri ve karı piyasa beklentilerini geride bırakırken, çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 43 milyar dolar olarak açıkladı.

Analistler, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında ilk kez bilanço açıklayan Nvidia'nın iyimser tahminlerinin sektördeki talebin soğumasına ilişkin endişeleri yatıştırdığına işaret etti.

Ancak Nvidia'nın hisseleri yükselişle başladığı günü yüzde 8,5 değer kaybıyla tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon beklentilerine ilişkin anket ölçümleri kusurlu olduğunu ancak enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışken, Fed'in gardını düşürmesinin zamanı olmadığını belirtti.

Schmid, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü göründüğünü, artan belirsizliğin büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ifade ederek, Fed'in tetikte olması ve zorlukla elde ettiği kredibilitesini korumasının öneminden bahsetti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, dezenflasyon sürecinin düzensiz olduğuna ve yavaşladığına işaret ederek, "Para politikasının sabırlı olma lüksüne sahip olduğuna inanıyorum ve bu muhtemelen federal fon oranını bir süre sabit tutmak anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

İş gücü piyasası sağlıklı kaldığı sürece, politika ayarlaması için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye döndüğüne dair kanıtlar aradığını dile getiren Hammack, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler bulunduğunu anlattı.

Hammack, para politikasının anlamlı bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşünmediğine ve halihazırda nötr bir ortama yakın olabileceklerine işaret etti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da politika faizinin, ekonominin geri kalanını olumsuz etkilemeden, uzun vadede enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek kadar kısıtlayıcı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika

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