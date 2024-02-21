New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

NEW New York Borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 50 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,17 azalarak 38.563,80 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,6 azalışla 4.975 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 15.630,78 puana indi.
ABD'de dün Başkanlar Günü nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin devam ettiğini, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla da fiyatlamaların zorlaştığını ifade etti.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların yarın yayımlanacağına işaret eden analistler, tutanaklarda bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.
Kurumsal tarafta, ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart, akıllı televizyon üreticisi Vizio'yu nakit olarak 2,3 milyar dolar veya hisse başına 11,50 dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.
Açıkladığı bilançosunda da geçen yıl dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Walmart'ın hisseleri, yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Vizio'nun hisseleri de yüzde 16'dan fazla artış gösterdi.
Ülkenin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un geçen yılın son üç ayında kar ve geliri, satışlarındaki azalışa rağmen tahminleri aştı. Ancak şirketin 2024 mali yılında öngördüğü toplam satış büyümesi beklentilerin altında kaldı. Güne düşüşle başlayan Home Depot'un hisseleri gün sonunda hafif yükseldi.
ABD'li banka Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemine dayalı bir anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Discover'ın hisseleri günü yüzde 13'e yakın artışla tamamladı.
ABD hükümetinin ülkenin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak amacıyla çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman sağlayacağını bildirdiği GlobalFoundries'in hisseleri de yüzde 2'den fazla artış kaydetti.
Öte yandan, yarın bilançosunu açıklayacak çip şirketi Nvidia'nın hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Yıl başından bu yana yüzde 40'a yakın artış görülen Nvidia hisselerindeki bugünkü değer kaybı yüzde 4'ü aştı.
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Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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