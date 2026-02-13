New York Borsası Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Düşüşte

13.02.2026 01:44
Dow Jones 670 puan kaybederek 49.451,98 puana indi. Teknoloji hisselerinde sert satışlar görüldü.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 670 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,34 azalarak 49.451,98 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 azalışla 6.832,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,04 kayıpla 22.597,15 puana geriledi.

ABD'de yazılım ve teknoloji hisselerinde sert düşüşler görülürken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, yapay zekaya yönelik endişelerle teknoloji hisselerinin yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, yatırımcıların açıklanacak enflasyon verileri öncesinde riskten kaçınma moduna geçtiğini söyledi.

ABD'de çarşamba günü açıklanan verilere göre ise tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.

Analistler, iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini geciktirebileceğinin fiyatlanmaya başladığını anımsattı.

Yayımlanacak ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğuna değinen analistler, Fed'in gelecek dönemde atabileceği adımlara dair daha fazla ipucu verebilecek söz konusu verinin de piyasaların seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Şubat ile biten haftada 227 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ikinci el konut satışları da ocakta yüzde 8,4 azalışla beklentilerin altına düştü.

Öte yandan, Apple'ın hisseleri, sanal asistanı Siri'ye yeni yapay zeka özellikleri ekleyecek güncellemenin, testler sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle birkaç ay gecikebileceğine dair haber sonrasında yüzde 5 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.