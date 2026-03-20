New York Borsası Düşüşte

20.03.2026 17:41
Orta Doğu'daki gerilimle New York borsası açılışta yüzde 0,10 düşüşle başladı. Petrol fiyatları dalgalı.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim sürerken haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 azalarak 45.975,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 azalışla 6.594,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kayıpla 21.989,33 puana indi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin haber akışı ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve çatışmalarda İran ile Körfez Bölgesi'ndeki enerji tesislerinin hedef alınmaya başlanması sonucu arz endişeleriyle hafta başından bu yana sert yükselişlerin yaşandığı petrol fiyatlarında dün itibarıyla bir miktar gevşeme görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 16.48 itibarıyla yüzde 0,11 azalışla 108,5 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yatay seyirle 96,2 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönünde dün yaptığı açıklama etkili oldu.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Ancak ABD'de yayın yapan Axios haber portalının konuya ilişkin bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için Hark Adası'nı işgal etme veya abluka altına alma planlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Enerji fiyatlarının yüksek seyri enflasyon kaygılarını beslerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin artan belirsizliklerle de piyasalar üzerindeki baskı sürdü.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 18:02:22. #7.13#
